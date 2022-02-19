قناة النهار أغطية ذكية لقنوات الصرف الصحي..عندما تبدع الأنامل الجزائرية بقلم قناة النهار نشر في 19 فيفري 2022 - 08:26 شارك غرِّد أرسل 176 0 أغطية ذكية لقنوات الصرف الصحي..عندما تبدع الأنامل الجزائرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OTqDU اقرأ أيضا هذه تفاصيل الرسوم المفروضة على الإستيراد الفردي للسيارات الجديدة قناة النهار 11 فيفري عادل..أستاذ فقد بصره على يد تلميذه السابق قناة النهار 13 فيفري "عمري 29 سنة أعاني من القلق المفرط .."دايمن عايش في المشاكل والكل بعد عليّا قناة النهار 08 فيفري نور المعرفة: وعد إبليس الجزء الثاني "ثيغري نشيطان" قناة النهار 18 فيفري أحوال الطقس / ضباب كثيف على المناطق الساحلية .. تفاصيل قناة النهار 08 فيفري مواجهة الكاميرون .. الجزائر تتجند "تنظيميا" وتغييرات بتشاكر قناة النهار 04 فيفري " قوادرية : "هامش ربح الموزعين ضعيف وهذا من أسباب ندرة الزيت قناة النهار 15 فيفري برنامج"Toutes options": مخالفات انبعاثات الدخان الكثيف وصوت عادم السيارات قناة النهار 12 فيفري صريح جدا: هذا هو الراتب الذي يحتاجه الجزائريون شهريا للعيش الكريم قناة النهار 15 فيفري تحسبا لشهر رمضان..خطط استباقية لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية قناة النهار 09 فيفري