أفرشة تسبب السرطان في 8 علامات تسوق بالجزائر      

الحكومة أصدرت قرارا بتجميد استيراد هذه العلامة

اكتشاف وجود مادة «ديكلوروينزان» المسرطنة في الإسفنج بهذه الأفرشة

المواد المسرطنة تم اكتشافها في علامات «دونلوبيلو» و«سيمونس» و«تريكا» و«بيلتاكس» و«ايبيداو» و«ليماي» و«مونت» و«لا جولي»

قررت الحكومة منع عملية استيراد الأفرشة من 8 شركات أجنبية اكتشف أنها تستعمل موادا مسرطنة في صناعة منتوجاتها التي توجهها للجزائر.كشفت تحقيقات رسمية تحوز النهار عن تفاصيلها، أن الأفرشة المستوردة تحتوي على مواد مسرطنة، من خلال وجود مادة «ديكلوروينزان» في الإسفنج الرغوي المستعمل في هذه الأفرشة.

وحسب ذات المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن المجمع الألماني للكمياء BASF قد أطلق إنذارا يتضمن وجود شوائب في الإسفنج الرغوي الذي يستعمل في صناعة الأفرشة، أين تم العثور على كميات كبيرة من المادة المسرطنة «ديكلوروينزان» في الفترة الممتده بين 25 أوت و29 سبتمبر 2017، في مكون أساسي يدخل في إنتاج هذا الإسفنج، وهو «ديايزوسينات التولين TDI»، وتبين من خلال التحقيقات التي تم فتحها عن تورط 8 علامات أجنبية في توريد هذه المنتوجات إلى الجزائر.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن الجزائر تستورد ومن خلال الشركات المتخصصة في منتوجات الأسرة وصناعة الأفرشة مادة TDI من الخارج، مشيرة إلى أن هذه التقارير وصلت إلى الجهات الرسمية، وهو ما جعل الحكومة تقرر اتخاد مجموعة من الإجراءات على غرار تجميد استيراد الأفرشة المصنوعة من الإسفنج الرغوي من علامات «دونلوبيلو»، «سيمونس»، «تريكا»، «بيلتاكس»، «ايبيداو»، «ليماي»، «مونت»، «لا جولي»، مع إخضاع المادة الأساسية المستورة TDI للخبرة، لاسيما الكميات التي تم اقتناؤها خلال سنة 2017، مع تحسيس مصالح الجمارك بهذه القضية الخطيرة.

يذكر أنه تم إخطار شركة BASF للقيام بالتحريات، والتي كشفت عن وجود واسع لتلك الماده المسرطنة في الأفرشة المذكورة، وهو ما جعل عددا من المصانع في العالم تتوقف عن صنع هذه الأفرشة، على غرار فرنسا التي توقفت فيها مصانع «ليماي» و«مونت» و«لاجولي».