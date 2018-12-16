أقل من 3 يوما لتعويض السيارات «أكسيدونتي»

المديرية التجارية في الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين لـالنهار:

«كار» تطلق منتوجا جديدا لتأمين المركبات ضد الزلازل

%10 فقط من الجزائريين يؤمّنون على منازلهم

أطلقت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين منتوجا جديدا يتمثل في تأمين المركبة ضد الزلازل، بمبلغ حددت نسبته بواحد من المئة من إجمالي قيمة المركبة المتضررة من الكارثة الطبيعية، فيما أعربت المؤسسة عن أسفها من ضعف إقبال الجزائريين على تأمين ممتلكاتهم ضد الكوارث الطبيعية، كون آخر الأرقام المسجلة في السوق الوطنية للتأمينات تشير إلى عشرة من المئة.

وقالت المديرة التجارية بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين «كار»، في اتصال بـ النهار، إن مؤسستها قد أطلقت منتوجا جديدا يتمثل في تأمين السيارات ضد الزلازل حددت تسعيرته بنسبة واحد من المئة قيمة المركبة المتضررة، مع الاستفادة من تعويض كلي وشامل بنسبة مئة من المئة، وذلك بالاستناد إلى نوع العقد المتفق عليه.

ومن ضمن المنتجات الأخرى التي أطلقتها الشركة -تضيف المتحدثة- تلك المتعلقة بالتأمين الدولي للسيارة الدولي، موجه خاصة للزبائن الذين يستغلون مركباتهم في التوجه إلى تونس، وذلك من خلال الاتصال بشركة المساعدة للتكفل بالحادث المسجل في البلد المستقبل والتكفل أيضا بالتعويض على الصعيد المحلي.

وتصل آجال التعويض للزبائن لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين إلى ثلاثين يوما، في انتظار تقليصها في المستقبل القريب.

حيث أكدت المتحدثة على أن الهدف المتوخى من اللقاء الذي ستنظمه الشركة غدا، يكمن في العمل على تقليص آجال التعويض وتعويض فعّال لفائدة الزبون، بناءً على تصريح دقيق وصريح من الشخص المؤَّمن والعمل على تقديم نصائح وتوجيهات له للتتويج بقرارات تقضي بالتوقيع على عقد سريع وفعّال.

وبشأن التأمين على الممتلكات في الجزائر، ردت المديرة التجارية بأن المنتوج هذا يعرف إقبالا ضعيفا من طرف الجزائريين، فرغم كبر حجم الحظيرة العقارية، إلا أن النسبة المسجلة لا تتعدى عشرة من المئة بالنسبة لكافة شركات التأمين مجتمعة.

وأشارت السيدة بكير إلى أن مؤسستها ستطلق خلال الأيام القليلة القادمة، ما يسمى بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية عبر الأنترنت.