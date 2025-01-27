أقوى من الهيروين ب 500 مرة ..نوع جديد من المخدرات يثير هلع العالم

انتشرت العديد من التحذيرات فى الآونة الأخيرة فى أوروبا من انتشار مخدر يسمى بـ النيتازينات، ويعد أقوى من الهيروين بـ 500 مرة، وهو عبارة عن مسكنات ألم أفيونية صناعية، وأثار هذا المخدر قلق الأمم المتحدة والوكالة الأوروبية للأدوية .

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أنه جاء فى التقارير الأخيرة أن هذا المخدر يقتل مدمنيه بشكل أسرع. مما جعل الهيئات البحثية تحذر من خطورته.

وانتشرت هذه المخدرات في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية أيضا. وسلط التقرير الضوء على “المخاطر الصحية الكبيرة” التي يمكن أن تشكلها هذه المواد الكيميائية. مع وقوع “عواقب مميتة” في أوروبا الغربية والوسطى والأمريكيتين.

وفي أوروبا، تم اكتشاف هذا المخدر منذ عام 2019 في 20 دولة على الأقل، وفقًا لتقرير المخدرات الأوروبي لعام 2024 الذي أعدته وكالة مكافحة المخدرات الأوروبية. وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والسويد والبرتغال وحتى فرنسا. وفي إسبانيا أيضًا، وإن كان بطريقة محددة للغاية، أوضحت مصادر من الوفد الحكومي للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.