أكبر مشروع سياحي جزائري سعودي.. مستقبل السياحة سيكون في الجزائر

عاين وزير السياحة و الصناعات عبد القادر بن مسعود اكبر مشروع سياحي في الجزائر بولاية سكيكدة.

ويعتبر المشروع السياحي الضخم مشروع شراكة بين الجزائر و السعودية بطاقة استيعابية تقدر ب1800 سرير.

واكد بن مسعود في تصريحه خلال زيارته للولاية بان مستقبل السياحة سيكون في الحزائر بحكم الامن و الإستقرار الذي تعيشه.

وقال بن مسعود بأن الجزائر اليوم تعرف حالة استقرار وهي بين ايدي أمنة و المستقبل سيكون للفئة الشباب للاستثمار في كل القطاعات خاصةالسياحة.

بالموازاة مع ذلك اكد بن مسعود بان ولاية سكيكدة بها 59 مشروع سياحي تلقى الموافقة للانجاز بطلقة استيعابية تقدر ب5 الاف سرير.

وبلغت الميزانية الإجمالية لهذه المشاريع حسب ذات المسؤول 53 مليار دينار.

وأضاف وزير السياحة في الأخير انه و باحتساب هذه الارقام تصنف ولاية سكيكدة الاولى وطنيا من حيث حجم الاستثمار السياحية.