حسبلاوي: نصف مليون طفل تم تلقيحهم ضد البوحمرون في الـ 20 يوما الأخيرة

أكد وزير الصحة والسكان، مختار حسبلاوي، أن أكثر من 500 ألف طفل تم تلقيحهم ضد داء البوحمرون في الـ 20 يوما الأخيرة.

وقال حسبلاوي اليوم الخميس في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن عدد حالات الاصابة بهذا المرض المعدي تراجع مؤخرا.

في ولايات الواد، ورقلة وتمنراست، في اطار الخطة التياعتمدها القطاع هذه السنة للحد من انتشار داء البوحمرون.

حيث إستفاد أكثر من 500 ألف طفل من التلقيح في الـ 20 يوما الأخيرة،خاصة في المناطق التي تعرضت لهذا الوباء.

وأفاد الوزير بأنه تم تسجيل 7 آلاف إصابة بداء البوحمرون أدت الى 10 وفيات بسبب الانتشار الواسع للوباء في بعض المناطق.

وأوضح الوزير، أن حالات الإصابة تراجعت إلى أقل من 60 حالة في ولايات الوادي, ورقلة وتمنراست.

مشيرا بهذا الخصوص إلى أن اللقاح المتوفر بالمؤسسات الإستشفائية تم إقتنائه بعد التأكد من تطابقه مع المواصفات.

التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، وكذلك بعد عرضه للمراقبة النوعية بمعهد باستور قبل استعماله.