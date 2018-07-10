سجّلت مصالح الحماية المدنية 1525 حادث مرور في الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري، أدّت إلى وفاة 49 شخصا وجرح 1853 آخرين.

تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية.

حيث أثقل حصيلة سجلتها ولاية البويرة بوفاة 05 أشخاص و جرح 68 آخريــن، فضلا عن إخـــماد 3323 حريق.

أمـّـا فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 6522 تدخـّل على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، سواءً المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، وإخمــاد الحرائق.

بمعدل 11371 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي.