أكثر من 36 ألف”شومبيط” إستفادوا من سكنات “سوسيال” خلال 2017

أكد ت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، أن أكثر من 36 ألف عون استفاد من السكنات الاجتماعية خلال سنة 2017.

وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، عريوات لحلو لـ “النهار أونلاين” أن وزارة الداخلية ستتكفل بمطالب هذه الشريحة “تدريجيا”.

خاصة وأن الوزير أبدى نية جادة في التكفل بمطالبهم .

وتتمثل مطالب عمال الحرس البلدي في تصحيح الاجراءات المتخذة في قانون العمل اثناء تأسيس السلك وحذفه

وكذا وضع الحلول الاستثنائية لتذليل العقبات أمامهم.

بالإضافة إلى إدماج متقاعدي الحرس البلدي تحت وصاية وزارة الداخلية والإدارة المحليةمع الاستفادة من جميع امتيازات الإدارة المحلية.

فيما تبقى بعض الملفات العالقة -حسب لحلو- والتي يترأسها ملف المشطوبين وامراض المزمنة المهنية، معاشات المعطوبي وضحايا الارهاب، الارامل.

نافيا الدخول في أي حركة احتجاجية في الوقت الحالي، باعتبار أن التنسيقية لها ثقة تامة في مصالح الوزير بدوي.