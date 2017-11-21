 أكثر من 4 آلاف طفل تعرضوا للعنف في 7 أشهر

سجلت الشرطة القضائية أكثر من 4 آلاف طفل تعرض للتعنيف بمختلف أشكاله خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة.

حسبما أكدته خواص ياسمين، محافظ الشرطة ورئيسة مكتب الفئات الهشة بمديرية الشرطة القضائية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت خواص أن 4 آلاف و444 طفل تعرض للعنف الجسدي وسوء المعاملة والضّرب المبرح والجنح والقتل العمدي.

مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للعنف يترواح عمرها ما بين 13 و 16 سنة.

تليها الفئة العمرية ما بين 16 الى 18 سنة، ثم الفئة التي هي دون عشر سنوات إلى غاية 13 سنة.

وبخصوص الأطفال في حالة خطر تم تسجيل 2626 طفل أغلبيتهم وجدوا بالشوارع.

وأضافت أنه تم التكفل بـ 40 قضية خاصة بمكافحة الجريمة المتعلقة بفعل مخل بالحياء أو بالإستغلال الجنسي.

وأفادت ذات المتحدثة، أن عدد ضحايا العنف تراجع بنسبة 1.53 بالمئة مقارنة بسنة 2016.

وقد تم تسليم 2260 طفل إلى عائلتهم من ضمن 2226 طفل كانوا في حالة خطر.