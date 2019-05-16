أكثر من 70 وزير سابق وإطار سامي يغادرون رسميا إقامة الدولة “الساحل”

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أكثر من 70 وزير سابق وإطار سامي يغادرون رسميا إقامة الدولة “الساحل”
بقلم  احمد قارة

أكد مصدر مسؤول ان أكثر من سبعين وزير ومسؤول وإطار سامي سابق في عهد الرئيس المنتهية ولايته قد غادروا رسميا إقامة الدولة “الساحل”.

وذكر نفس المصدر ان السبب الأول هو استغلال هؤلاء الوزراء لمناصبهم و عدم رغبتهم في الخروج من الشاليهات والفيلات المتواجدة داخل “كلوب دي بان”.

بعد إنهاء مهامهم، الا ان الوافد الجديد إلى إدارة إقامة الدولة “الساحل” يبدوا انه عازم على فرض سياسة جديدة داخل الإقامة التي استفاد من ريعها لأكثر من عقدين من الزمن وزراء و مسؤولون بمختلف الرتب من الفيلات الفارهة دون دفع اي دينار.

ويضيف نفس المصدر ان الوزير الأول السابق احمد أويحيى هو من طلب من مدير الإقامة السابق “حميد ملزي” تهيئة العديد من الفيلات و الشاليهات لعدد من الإطارات و الوزراء معه في الحكومة.


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