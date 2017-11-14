ألجيري فيري.. تعويض المسافرين المتضررين من حريق “طارق بن زياد”

وأكد المدير التقني بشركة النقل البحري “الجيري فيري” رابحي الحاج عبد القادر، أن كل المسافرين الذين تضررت سياراتهم بسبب الحريق سيتم تعويضهم،

مؤكدا أن كل رحلات الشركة مؤمن، فقط يمكن أن تأخذ العملية بعض الوقت.

وأضاف رابحي، أن التحقيقات جارية حول الأسباب الحقيقة للحريق، الذي نشب في باخرة “طارق بن زياد” القادمة من مرسيليا نحو الجزائر.

وأوضح رابحي، أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحريق بدأ في سيارة كانت في الطابق الثاني من مرآب الباخرة، كانت محملة بالألعاب النارية.

وفور انطلاق سفارة الانذار بالحريق سارع طاقم الباخرة الى إخماد الحريق الذي كان ينتشر بسرعة كبيرة بين السيارات.

وأتى الحريق على 37 سيارة كانت في الطابق الثاني من المرآب من بين 343 سيارة كانت على متن الباخرة،

في حين، لم تسجل أي اصابات أو اغماءات وسط المسافرين الذين وصل عددهم الى 430 مسافر.

وفند ذات المسؤول أن يكون هناك مسافرين مفقودين أو مصابين، سوى شخص واحد أصيب على مستوى الكتف عند نزول المسافرين في جزيرة ألميريا اين تلقى الإسعافات اللازمة،

الذين تم التكفل بهم جميعا المسافرين في فنادق سياحية على اعتبار أن جزيرة ألميريا سياحية.

ووصلت اليوم باخرة الطاسيلي تنقل 343 مسافر و285 سيارة، في حين تم نقل 51 مسافر الى وهران بعد موافقتهم على متن باخرة الجزائر 2.