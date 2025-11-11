ألعاب التضامن الإسلامي.. إيمان دحلب تُتوّج بالبرونزية في الكاراتي

حققت المصارعة الجزائرية، إيمان دحلب، اليوم الثلاثاء، إنجازًا مشرّفًا ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، الجارية بالمملكة العربية السعودية.

بعدما نالت الميدالية البرونزية في اختصاص الكاتا ضمن رياضة الكاراتي.

وفي الكاراتي أيضا، أهدى البطل فالح ميدوني، الجزائر ميدالية برونزية في وزن 84 كلغ. بعد مشوار مميز أكد من خلاله جاهزيته العالية وروحه القتالية الكبيرة، ليضيف إنجازًا آخر إلى رصيد الجزائر في هذه الألعاب.

وجاء تألق دحلب وميدوني، ليؤكد مرة أخرى الحضور القوي للكاراتي الجزائري في المحافل الدولية، حيث قدّمت أداءً مميزًا خلال مختلف الجولات.

في المواي تاي، تألق البطل الجزائري مالك ساكر، وتمكن من الفوز في الدور الـ16 على منافسه الكازاخستاني، إيقور كوفالنكو، ضمن فئة 75 كلغ، بعد أداء قوي وذكاء تكتيكي كبير مكّناه من فرض إيقاعه والسيطرة على مجريات النزال.

هذا الفوز يؤهله إلى الأدوار القادمة ويعزز حظوظه في التتويج بميدالية جديدة للجزائر.

من جهتها، سجّلت البطلة شهيرة سلموني، حضورًا مشرفًا بتتويجها بالميدالية البرونزية في وزن 57 كلغ، بعد أداء مقنع وروح قتالية عالية ميّزت كل نزالاتها.