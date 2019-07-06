إلغاء البيان الختامي للمنتدى الوطني للحوار لاستقطاب أحزاب جديدة

ألغى المنتدى الوطني للحوار بيانه الختامي الصادر اليوم، مقررا فتح الباب أمام قوى سياسية أخرى وباقي أطياف المعارضة للمشاركة فيه.

وقال عبد العزيز رحابي نشاط سياسي ووزير أسبق، إن إلغاء البيان الختامي للمنتدى الوطني للحوار، سببه أن المعارضة مفتوحة وستتوسع.

وأضاف رحابي أحد الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة، بأن هذا المنتدى سيبقى مفتوحا على أحزاب المعارضة الأخرى،

والتي لم تكن محسوبة على السلطة،مشيرا إلى أن عمله يكمن في توسيع أرضية المنتدى، وذلك في رده حول إمكانية استعانة

السلطة به من أجل مشروع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

ويرى القائمون على المنتدى الوطني للحوار،أنه أصبح لزاما وضع إطار لحوار وطني سيد يستجيب للمطالب المشروعة التي رفعتها الثورة الشعبية.