كشف الناخب الوطني السابق لوكاس ألكاراز، أنه لم يكن يتوقع عودته للتدريب بهذه السرعة، بعد إقالته من تدريب المنتخب الجزائري.

وفي حوار له مع صحيفة “لافوز دي ألميريا” الإسبانية، علق المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، عن عودته من جديد للتدريب مصرحا

“لم أنتظر العودة للتدريب بهذه السرعة، بعد التجربة التي خضتها مع المنتخب الجزائري، ووافقت على عرض ألميريا تلبية لنداء القلب”.

ورسم ألكاراز، الأسبوع الماضي، تعاقده مع نادي ألميريا، الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية، بعد إقالته من طرف “الفاف” لسوء النتائج.