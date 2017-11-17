“ألكاراز” يغادر البطالة سريعا ويوقّع مع هذا الفريق

لم يبق الناخب الوطني السابق “لوكاس ألكاراز” طويلا في حالة بطالة، وهذا بعد أقل من شهر عن فسخ عقده مع “الفاف”.

وتمكن التقني الإسباني من الحصول على منصب جديد، وذلك من بوابة نادي “ألميريا” الناشط في القسم الثاني.

وأعرب، الفريق الأندلسي، عن أمله في نجاح صاحب الـ51 عاما في مهمة إنقاذ التشكيلة من السقوط للقسم الأدنى.

يُشار أن هذه ثاني مرة يُشرف فيها ألكاراز على “ألميريا” بعد تجربته معه خلال موسم “2011/2012”.