ألماس يؤكد جاهزية المولودية لكل الإحتمالات وينفي الشائعات

أكد رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر “عبد الناصر ألماس” أن العميد جاهز لكل الإحتمالات الممكنة بشأن مصير البطولة الوطنية.

ألماس قال لموقع كووورة العربي:”لازلنا في انتظار قرار المكتب الفيدرالي، وأؤكد أن فريقنا جاهز لكل السيناريوهات”.

وأضاف:”أتمنى أن تقرر الفاف مصير الدوري في اجتماعه القادم، حتى نكون جاهزين على الأقل لاستكمال الموسم، أو مباشرة التحضيرات للموسم القادم”.

“مولودية الجزائر طالب من البداية إلغاء الدوري، وأكد على صعوبة عودة المنافسة، خاصة وأن جل الأندية تعاني من الناحية المادية، وتفتقد للمرافق والمنشآت التي تمكننا من حماية اللاعبين”.

وختم:”أؤكد أن كل ما قيل بشأن تفاوضنا مع بعض اللاعبين عار من الصحة، فمادمنا نجهل مصير البطولة، لا يمكننا أن نباشر عملية الاستقدامات والتسريحات”.