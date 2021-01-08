ألماس:”نحن مولودية الجزائر وهدفنا تجاوز دور المجموعات”

عبر رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس عن رضاه بنتائج قرعة دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ألماس قال في تصريحات لموقع كووورة العربي:”القرعة جيدة وراض عن المجموعة التي وقعنا بها، خصوصا أنها وضعتنا في مواجهات عربية خالصة”.

“في ظل الظروف الحالية من الأحسن أن نواجه أندية عربية ذات تاريخ إضافة إلى ضمان التنقل إليها في أريحية بدلا من مقابلة فرق من أدغال أفريقيا”.

وختم:”لا يجب أن ننسى أننا مولودية الجزائر وسندافع عن حظوظنا للظفر بإحدى تأشيرتي العبور بكل قوة، خصوصا أننا نطمح إلى تحقيق إنجاز قاري بمناسبة مئوية تأسيس النادي”.