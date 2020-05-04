ألماس: “جابو من كوادر الفريق وعقده لا زال ساري المفعول”

الرياضة
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ألماس: “جابو من كوادر الفريق وعقده لا زال ساري المفعول”
بقلم كريم.تيغرمت

ردّ رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص عقود بعض اللاعبين، ومستقبلهم في العميد، وعلى رأسهم عبد المؤمن جابو.

وصرح عبد الناصر ألماس، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا يتكون من 25 لاعبا، منهم 5 لاعبين فقط من يتواجدون في نهاية عقدهم هذا الصيف”.

وأوضح بخصوص جابو: “عبد المؤمن جابو، يعتبر من كوادر الفريق، وعقده مع المولودية لا زال ساري المفعول، وما يتم تداوله مجرد شائعات”.

وتابع عبد الناصر ألماس: “هناك من يعمل على نشر أخبار خاطئة، بهدف البروز، والتشويش على الفريق، لكن نحن نعمل بكل رزانة، ومثل هذه الأمور لن تعيقنا”.


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