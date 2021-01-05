بالفيديو.. ألماس للنهار:”هذه حقيقة اصابة لاعبينا بفيروس كورونا”

كشف رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس حقيقة اصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة النادي الصفاقسي التونسي.

ألماس قال في اتصال هاتفيا بالنهار:”أؤكد أن كل ما تم تداوله بشأن إصابة بعض أعضاء البعثة بكورونا لا يمت للصحة بصلة”.

“اللاعبون أجروا أمس اختبارات الكشف عن وباء كوفيد-19 تحت إشراف السفارة الجزائرية بتونس ونتائجها كانت سلبية بالنسبة للجميع”.

يذكر أن مولودية الجزائر ستواجه النادي الصفاقسي غدا الأربعاء في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

https://www.youtube.com/watch?v=7Zw-eCMloa8