أمريكا تحذر مواطينها من السفر إلى الصين

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، ليلة أمس الخميس، المواطنين الأميركيين بتوخي أقصى درجات الحذر من السفر للصين نظرا لقوانين داخلية صينية قد تؤدي لاعتقالهم لفترة طويلة داخل البلاد.

وجاء هذا التحذير من الخارجية الأمركية بعد إلقاء السلطات الصينية القبض على اثنين للاشتباه في تهديدهما للأمن القومي.

وطالب البيان بـ “توخي الحذر الزائد نظرا للقوانين التعسفية والقيود الخاصة على مزدوجي الجنسيتين الأميركية والصينية”، مشيرا إلى أن “السلطات الصينية تمارس سلطات واسعة النطاق بما يؤدي لمنع مواطنين أميركيين من مغادرة البلاد باستخدام حظر الخروج”.