أمريكا ترسل مديرة استخباراتها إلى تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي

كشفت مصادر إعلامية عالمية اليوم الثلاثاء، أنّ مديرة المخابرات المركزية الأمريكية “جينا هاسبل”، بصدد السفر إلى تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل خاشقجي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر من البيت الأمريكي القول، إنه سيتم إرسال مديرة المخابرات المركزية الأمريكية “جينا هاسبل”، إلى تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل خاشقجي.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، “إنّ المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي في تركيا”.

واختفى خاشقجي (59 عاماً) عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر الجاري، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب.

وبعد 18 يوماً على اختفائه، أقرّت الرياض، ليل الجمعة إلى السبت، بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر “شجار” مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً سعودياً، على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثمانه.