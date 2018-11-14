أمريكا تعارض مقترح تشكيل جيش أوروبي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رفضها لأي عمل قد يساهم في إضعاف حلف شمال الأطلسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت “الناتو مؤسسة ثابتة دعمتها حكومة الولايات المتحدة ودول أخرى لسنوات عديدة، ولا نريد إضعافها”.

وحول اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بخصوص تشكيل جيش أوروبي أكدت نويرت “لدينا تحالف وثيق مع فرنسا، هي أقدم وأهم حلفائنا، ولم يتغير شيئا في هذه العلاقة”.

ومن جهته، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استيائه للمقترح الفرنسي معتبرا أنه مهين جدا، فيما أيده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.