أمطار تفوق 20 ملم على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم، من تساقط أمطار قد تصل او تفوق 20 ملم ابتداء من اليوم من الساعة 03 سا00د الى الساعة 09سا 00د.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من: ورقلة والوادي.

أمطار رعدية بداية من السادسة مساء على هذه الولايات

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجويةـ صبيحة اليوم، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 50 ملم. مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، برج بوعريريج، المسيلة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم. مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة العاشرة من صبيحة يوم الثلاثاء. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الثلاثاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة. ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.