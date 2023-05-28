أمطار رعدية جد غزيرة على 17 ولاية اليوم
بقلم أمينة داودي
حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الشمالية الوطن.
وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية أعلنت عن تساقط أمطار رعدية على ولايات البويرة، تيزي وزو، المسيلة , برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل.
كمية الأمطار تتراوح من 20 الى 40 وتتعدى 50 ملم بداية من الثالثة صباح اليوم الي غاية السادسة مساء.
وفي نشرية ثانية حذرت من تساقط أمطار تتعدي 50 ملم أحيانا على ولايات عين الدفلى الشلف، الجزائر العاصمة ، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة.
حيث أن تساقط الأمطار سيكون إلى غاية الثالثة مساء.
صباح الخير
كما حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم الأحد على ولايات تلمسان سيدي بلعباس سعيدة النعامة البيض الأغواط
بالإضافة إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات ميلة قسنطينة قالمة سوق أهراس أم البواقي تبسة خنشلة باتنة
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