حذرت مصالح الارصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 30 ملم

الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر الى غاية فجر يوم غد الاربعاء

و أوضحت مصالح الارصاد الجوية أن الولايات المعنية عين تيموشنت وهران مستغانم الشلف عين الدفلى تسمسيلت غليزان

و معسكر سيدي بلعباس سعيدة تيارت الجلفة المسيلة البيض الاغواط النعامة

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم في الساعة

وهي متوقعة بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر الى غاية الساعة التاسعة ليلا

مرفوقة بزوابع رملية منتظرة ورداءة في الرؤية

بكل من غرداية ورقلة ادرار تمنراست البيض والنعامة