أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن. كما أشار التنبيه ذاته، إلى الأمطار مرتقبة بداية من منتصف النهار وإلى غاية التاعسة ليلا.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة. إضافة إلى أم البواقي، تيزي وزو، الشلف، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية. وبسكرة، بومرداس، البويرة، أولاد جلال، البليدة.