أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية إلى الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية في العديد من ولايات الوطن.

أما الأمطار فتخص كل من ولايات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الجلفة، إليزي، تمنراست، جانت.

كما ستشهد كل من ولايات الوادي، ورقلة، تقرت، هبوب رياح قوية وزوابع رملية، اليوم وغدا الخميس..

في حين حذرت المصلحة ذاتها، من أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية بداية من يوم غد الخميس.

فيما يخص الأمطار الرعدية، فإن الولايات المعنية هي كل من تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة. الأغواط، البيض، النعامة، تمنراست.

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