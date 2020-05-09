أمطار رعدية في المناطق الغربية والوسطى ورياح في الجنوب

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بسقوط أمطار رعدية غزيرة الغربية والوسطى للوطن.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية هي: مستغانم، غليزان، الشلف، عين الدفلى وتيبازة

أما كمية الأمطار المرتقبة تتعدى 25 ملم محليا.

وجاء في التنبيه،أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من التاسعة ليلا من نهار اليوم السبت وإلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وفي تنبيه ثاني، قالت مصالح الأرصاد الجوية أن بعض الوليات الجنوبية ستعرف هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم في الساعة.

الرياح ستكون مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية، أما الولايات المعنية هي: الوادي، ورقلة واليزي.

صلاحية التنبيه ستكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.