حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية، من استمرار سقوط أمطار رعدية مصحوبة ببرد كثيف، تتعدى 30 ملم محليا طيلة مدة صلاحية النشرة.

وحسب نشرية خاصة من ذات المصلحة، فإن الإضطراب الجوي سيتنقل اليوم الإثنين، إلى الولايات الوسطى ويدوم إلى غاية التاسعة ليلا.

وذكرت ذات النشرية، أن الولايات المعنية هي: عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومدراس.

وأضافت، أن الولايات الشرقية، ستشهد تدهورا جويا، هي الأخرى، غدا الثلاثاء، حيث ستعرف تساقذ أمطار غزيرة تتعدى 70 ملم محليا.

وجاء في النشرية ان الولايات المعنية هي: تيزي وزو، بجاية، البويرة، جيجل وسكيكدة،عنابة، الطارف، شمال سطيف وشمال برج بوعريريج.