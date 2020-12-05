أمطار غزيرة بداية وموجة برد في 15 ولاية بداية من الغد

تحسن طفيف في أحوال الطقس ظهيرة اليوم

الأمطار المتوقعة ستفوق 40 ملم ودرجات الحرارة ستصل تحت الصفر

تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر

كشفت النماذج الرقمية الخاصة الأرصاد الجوية عن قدوم كتلة هوائية جد باردة امسية غد الاثنين على الشمال الشرقي للبحر الابيض المتوسط ،مصحوبة بامطار غزيرة تتعدى كمتها 40 ملم، وانخفاض محسوس في درجة الحرارة يصل حتى 0 درجة في الظهيرة على مستوى المناطق الداخلية.

وحسب النماذج الرقمية فان الاضطراب الجوي القوي سيشمل 15 ولاية هي الجزائر العاصمة ،البليدة تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية ،الشلف غليزان ، تيسمسيلت عين الدفلى البويرة سكيكدة جيجل ،معسكر وسعيدة

وحسب المصدر ذاته فإن درجات الحرارة ستعرف انخفاضا حيث ستعرف في الصبيحة ولليل درجات تقل عن 0 درجة فيما تعرف المناطق الداخلية درجات 0 درجة في الظهرة بسبب الكتلة الهوائية الباردة.

وبالنسبة لكمية الأمطار فإنها تتعدى 40 ملم حسب ما اظهرته النماذج الرقمية الخاصة بالأرصاد الجوية.

أما بالنسبة لنهار اليوم فستعرف المناطق الشمالية والشرقية والغربية تواصل تساقط الأمطار حيث تتعدى مياتها 30 ملم مع تواصل هبوب الرياح التي تصل الى 60 كلم في الساعة.

وبالنسبة للبحر فسيكون هائجا على العموم بمعظم السواحل حيث يصل ارتفاع الأمواج الى 4 أمتار.