أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم على 17 ولاية بداية من اليوم

ستشهد الولايات الغربية والوسطى الغربية أمطار غزيرة تكون أحيانا رعدية حسبما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية.

وأصدرت ذات المصالح تنبيها من الدرجة الأولى صبيحة اليوم تفيد بسقوط أمطار غزيرة على المناطق الغربية.

وهذا بداية من فجر اليوم الأحد إلى غدا الإثنين، بينما على الولايات الوسطى والغربية فالأمطار ستتشاقط بداية من ظهيرة اليوم الأحد.

لتستمر إلى غاية فجر غدا الإثنين.

ويتعلق الأمر بولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، شلف، مستغانم، عين الدفلى، تسمسيلت، غليزان، معسكر .

بالإضافة إلى ولايات سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيبازة وتيارت.