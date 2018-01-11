أمطار غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية مساء اليوم

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار وبرد على الولايات الشرقية والوسطى الشرقية.

وحذرت النشرية من تساقط أمطار تتراوح كميتها من 30 إلى 40 ملم.

وتتمثل الولايات المعنية في تيزي وزو بومرداس بداية من أمسية اليوم على الساعة 18 سا.

إلى منتصف نهار يوم الجمعة، أين ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة 30 ملم طيلة صلاحية النشرية الخاصة.

فيما حذرت نشرية خاصة من تساقط أمطار وبرد على الولايات الشرقية.

تتمثل في بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قالمة وسوق اهراس

حيث صلاحية النشرية إبتداء من أمسية اليوم على 18 سا الى منتصف ليلة الجمعة الى السبت.

وكميات الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا طيلة مدة صلاحية النشرية الخاصة