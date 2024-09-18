أمطار غزيرة ورعود على 21 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تشكل رعود على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات سيدي بلعباس، الوادي، إن قزام، الأغواط، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت. بالإضافة كذلك إلى ولايات تمنراست ، تبسة، باتنة، تندوف، جانت، الجلفة، تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة، اولاد جلال وبشار.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.