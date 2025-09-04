أمطار غزيرة ورعود على 32 ولاية اليوم!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة ورعود على الولايات الغربية و الداخلية الشرقية اليوم الخميس.

وفي تنبيه لها حذرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات سيدي بلعباس، سوق اهراس، ان قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، ان صالح، باتنة، تندوف، سطيف، جانت، الجلفة، اليزي، تلمسان، قسنطينة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، البويرة، اولاد جلال.