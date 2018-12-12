أمل عرفة ثتير الجدل بسبب تغريدة

أثارت الفنانة السورية أمل عرفة الجدل بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تقصد توجيهها لشخص مجهول.

حيث غردت أمل عرفة ، لما ذا تشكرونني في وجهي وتطعنونني وراء ظهري؟ ..تعبنا من الوجوه المتعددة..

وتابعت القول : سرعة نقل الكلام أسرع من الضوء عندنا فقط.

مالك أو مالِك مضطرررررة تتشكريني بوشي ومن ورايي تفردي سكاكينك!!!

تعبنااااااا من وجوهك المتعددة وبعدين🤔🤔🤔🤔 اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Amal Arafa (@AmalArafaa) December 11, 2018