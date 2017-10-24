الرعايا الأفارقة بالجزائر..الورقة الخاسرة لـ”أمنيستي”

مرة أخرى تعود”أمنيستي”إلى سياسة التلفيق المنتهج ضد الجزائر، فبعد قضية السوريين ظهرت ورقة”ترحيل 2000 رعيةلدول مجاورة”، في محاولة غير مؤسّسة وباتت مفضوحة.

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، نفت ما ذهبت إليه “أمنيستي”، من أكاذيب بشأن قيام السلطات الجزائرية بترحيل و إهمالهم على حدود مالي والنيجر

واعتبرت ذات المسؤولة ورقة “الأمنيستي” بـ “لا حدث”، بما أن أهدافها باتت مفضوحة أمام العالم

وتابعت أنّ الجزائر سخّرت كل إمكاناتها المادية والبشرية، للرعاية المهاجرين الأفارقة، خصوصا في جانبها الإنساني.

وبخصوص عمليات الترحيل الرعايا الأفارقة، فإنها تجري وفق إتفاقيات بين الجزائر والدول المعنية.

وعادت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إلى تسعينيات القرن الماضي، أين كانت “أمنيستي” تنشر تقارير مُلفقة ومغلوطةوبعيدة عن واقع الجزائر.

ولفتت بن حبيلس إلى أن العديد من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وقفت و أشادت بجهود الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان.