“أمنيستي” تطالب العالم بإنقاذ معتقلي “أكديم إيزيك”

باشرت “أمنيستي انترناشنل” حملة عاجلة لإنقاذ حياة أحد المعتقلين الصحراويين لمجموعة “أكديم إيزيك” والذي تدهورت صحته إلى حالة حرجة.

ووجهت المنظمة نداء عاجلا لمجتمع الدولي إلى مراسلة السلطات المغربية لتوفير ظروف اعتقال مطابقة للمعايير الدولية للناشطين الصحراويين .

ويتعلق الأمر خاصة بالوضع الصحي للمعتقل عبد الجليل لعروسي الذي يعاني من وضع صحي جد حرج، حسب “أمنيستي”.

و أكدت المنظمة أنه بعد نقله إلى سجن “عين السبع 1 ” بالدار البيضاء في 16 سبتمبر الفارط .

تدهورت صحة لعروسي بشكل خطير قبل أن يباشر إضرابه عن الطعام.

وأوضحت المنظمة أن المعتقل الصحراوي أدخل إلى المستشفى ثلاثة مرات خلال المحاكمة.

و قامت إدارة السجون بإعطائه علاجا لا يلائم مشاكله الصحية كونه لم يتم فحصه من قبل أي طبيب منذ تحويله.