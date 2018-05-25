أمن البليدة..”شاركنا الإفطار وسر في أمان”

بادرت امن البليدة بتنظيم إفطار جماعي على مستوى حاجز الشرطة الثابت بالقرب من حي خزرونة المتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة .

تضمن تقديم وجبة كاملة للسواق على مستوى الحاجز، كما تم من خلالها تقديم النصائح والإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية.

مع توزيع المطويات وهذا من اجل التقليل من حوادث المرور خاصة في الدقائق الأخيرة التي تسبق موعد الإفطار.

هذه المبادرة يتم تجسيدها للمرة الخامسة على التوالي وعرفت مشاركة عدد من الفاعلين وعناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية.

وقال محمد شلالي رئيس مكتب خلية الإعلام والصحافة بأمن الولاية للنهار اونلاين، أن مصالح الأمن قامت بإفطار 70 سائق يوميا.

أين تم تقديم وجبات إفطار بالحاجز الثابت أمام الأمن الحضري بخزرونة وهذا في جو ودي اخوي ساده التكافل والتراحم.

وتأتي المبادرة في إطار السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ مبادئ الشرطة الجوارية.

وإرساء روح التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمن الوطني ومختلف شرائح المجتمع.