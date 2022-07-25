 أمن البليدة يفتح تحقيق في مزايدة مشبوهة بسوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة

فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البليدة، تحقيقا معمقا حول منح المزايدة لسوق الجملة للخضر والفواكه والسوق الاسبوعي لسيارات المستعملة ببوقرة لأحد الاشخاص.

وحسب ذات المصدر فإنه تم تسجيل عدة خروقات خلال عملية فتح الاظرفة من بينها خرق في المادة الثالثة عشر من دفتر الشروط خاص بالمساس بالمبادئ الأساسية للطلب العمومي الخاص منها بعدم تكافئ الفرص والحياد وموضوعية معايير الاختيار.

كما اتهم بعض المشتركين في المزايدة خلال عملية فتح الاظرفة انحياز رئيس لجنة ورئيس البلدية إلى الفائز بالمزايدة على حساب باقي المنافسين.

والذي اتهمواالفائز بالمزايدة بعدم استوفاء شروط قانونية لملفه كغياب بعض الوثائق الإدارية المطلوبة ،بالرغم من اعتراض بعض أعضاء اللجنة الذين طلبوا بالغاء ملف هذا الأخير.

كما اتهم بعض مسؤولي البلدية بخرق تعليمة وزير الاول رقم 2386 المؤرخة في 19نوفمبر 2020المتعلقة بتأجيل دفع رسوم أملاك الجماعات المحلية والاعضاء من الغرامات.

وتمديد عقود المعنيين بنفس الفترة الغلق المحدد بموجب تدابير التنظيمية المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا ،حيث تم الإعلان عن المزايدة قبل وقتها.

وهو ما يتنافى مع القانون،والغريب في الأمر أن لجنة فتح الاظرفة ترفض طعون وهو ما يعد خلق للمادة 82 من قانون صفقات العمومية القسم السادس الطعون والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20سبتمبر 2015 .

للإشارة، فلقد اتصلنا عدة مرات برئيس بلدية للإستفسار، لكن هذا الأخير لايرد ولم نجده في مكتبه.