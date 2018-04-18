أمن الشلف يطيح بشبكة وطنية لتهريب السيارات واسترجاع 42 مركبة

تمكّنت الشرطة القضائية للأمن الحضري بوزغاية بأمن ولاية الشلف من تفكيك شبكة وطنية لتهريب السيارات واسترجاع 42 مركبة.

حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة، شريف عنقود، أن وقائع العملية تعود لاستغلال دقيق لمعلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بإدخال عدة مركبات.

من مختلف العلامات إلى التراب الوطني عن طريق التهريب، ليتم بعدها تزوير ملفاتها القاعدية و بيعها وتسويقها في مختلف الولايات.

ومكّنت التحريات والأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة من استرجاع 42 مركبة و ضبط ملفاتها القاعدية المزورة .

بالإضافة إلى توقيف 09 أشخاص من أفراد الشبكة ينحدرون من عدة ولايات عبر الوطن حسبما كشف عنه ذات المصدر.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات أحيل المشتبه فيهم أمام محكمة تنس عن قضية التهريب الدولي للمركبات.

في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور في ملفاتها القاعدية تقليد الأختام و سوء استعمال الوظيفة.