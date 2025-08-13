أمن العاصمة توجه نداء للجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث بئر خادم، عن توقيف الشخصين الظاهرين في الصورة. و المدعوين “ش.ز”، “أ.ع”. يشتبه فيهم في قضية النصب والإحتيال عبر وسائط التواصل الإجتماعي متبوع بالسرقة بإستحضار مركبة.

وفي إطار مساعيها لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية، وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداءً عاجلاً لجميع المواطنين الذين قد يكونون قد وقعوا ضحية لهاذان الشخصين.

ويطلب من أي شخص تعرض لعملية نصب أو احتيال من قبل المعنيين، التوجه إلى مقر الأمن الحضري الثالث بئر خادم. أو إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.