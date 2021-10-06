أمن العاصمة يتلقى أزيد من 30 ألف مكالمة خبر الخط الأخضر خلال 15 يوما

إستقبلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 30 سبتمبر، 30826 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر وخط النجدة. وتلقت 24 صورة على تطبيق ألو شرطة منها 7 صور مجدية.

وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، أن الأفواج العملياتة تمكنت بالتنسيق مع شرطة النجدة من توقيف 10 مشتبه بهم في مختلف القضايا. وتمكنت من إسترجاع حافلة لنقل المسافرين، وحجز 82 غ من من القنب الهندي و587 قرص مهلوس. بالإضافة إلى حجز 880 وحدة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي من عائدات الترويج بالعملة الوطنية بقيمة 103600 دج.

كما تم ضبط قارورتين من الغاز المسيل للدموع و3 أسلحة بيضاء منها سكين من الحجم الكبير وآخر من الحجم المتوسط وقضيب حديدي استخدمت في شجارات بالطريق العام. وحجز 44 ورقة نقدية مزورة بالعملة الصعبة، منها 22 ورقة من فئة 500 أورو و22 ورقة من فئة 100 أورو.

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