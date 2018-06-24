أمن العاصمة يحجز 8 كيلو “زطلة” و11 ألف قرص مهلوس خلال ماي

تمكن مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر ماي المنصرم، من معالجة 1832 قضية تورط فيها 2012 شخص مع حجز 8 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 11768 قرص مهلوس و27 غرام من الكوكايين و930 غرام من الهيروين.

وحسب حصيلة لنشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر ماي، فقامت ذات المصالح بمعالجة 3340 قضية أفضت إلى إيقاف 3832 مشتبه به.

أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من بينهم 2021 متورط في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والأقراص المهلوسة و298 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1513 شخص متورط في مختلف القضايا.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الفترة، فإن ذات مصالح الشرطة قامت ل، 198 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 12 قرار غلق.

وبخصوص حوادث المرور خلال شهر ماي، فإن مصالح ولاية الجزائر سجلت 48 حادث مرورو أصيب على إثرها 53 شخصا بجروح في حين تم تسجيل وفاة شخصين.