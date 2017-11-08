أمن العاصمة يطيح بشقيقين يتاجران في المخدرات والأقراص المهلوسة

استغلّا سيارة والدهما لنقل السموم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تمّ توقيف 4 أشخاص وحجز 164 قرص مهلوس وقطع مخدرات وزنها 41 غراما، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 28 ألف دينار وهاتفين نقالين ووثائق مركبة.

تفاصيل قضية الحال حسب بيان لأمن العاصمة، تعود إلى ورود معلومة مؤكدة لمصالح الشرطة بخصوص شقيقين يقومان بترويج المخدرات في وسط حيهم بأحد الأوكار وسط العاصمة، حيث قام رجال الأمن بمحاصرة موقع الشبكة الإجرامية، أين تبين أنها تستعمل سيارة لنقل تلك السموم، وبعد عملية ترصّد محكمة تم الإيقاع بالشقيق الأصغر في عملية تلبّس مع زبائنه، حيث ضبط بحوزته على 110 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 5000 دينار من عائدات بيع المخدرات، كما تمت الإطاحة بالشقيق الأكبر في إحدى الساحات العمومية وسط العاصمة، أين أسفرت عملية تفتيش سيارته عن حجز كمية من القنب الهندي وزنها 41 غراما وبالتحصل على إذن بتمديد الاختصاص وكذا الإذن بتفتيش المنزل، عثر على 54 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي قدره 20 ألف دينار.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين بجرم المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، أحيلوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين أمر بإيداع المشتبه فيهما الشقيقين الحبس المؤقت، ووضع المشتبه فيهما الآخرين تحت الرقابة القضائية.