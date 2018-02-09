تمكنت مصالح الشرطة بالعاصمة من الإطاحة بشبكة سورية تروّج الحبوب المهلوسة، يتم صنعها في زرالدة من طرف شركة سورية بالجزائر.

وأسفرت العملية عن حجز كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة قدرت بأزيد من 22 ألف قطعة من “الريفوتريل”.

يشار إلى أن الحبوب المهلوسة كانت تصنع في زرالدة، وكانت الشركة تستورد المواد الأولية من الهند.

وأمر قاضي التحقيق بالشراقة بوضع تسعة أشخاص متورطين في القضية رهن الحبس المؤقت.