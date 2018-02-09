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أمن العاصمة يُطيح بعصابة سورية تصنع “الكاشيات” بزرالدة

أخبار الجزائر
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أمن العاصمة يُطيح بعصابة سورية تصنع “الكاشيات” بزرالدة
بقلم عايدة.ع

تمكنت مصالح الشرطة بالعاصمة من الإطاحة بشبكة سورية تروّج الحبوب المهلوسة، يتم صنعها في زرالدة من طرف شركة سورية بالجزائر.

وأسفرت العملية عن حجز كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة قدرت بأزيد من 22 ألف قطعة من “الريفوتريل”.
يشار إلى أن الحبوب المهلوسة كانت تصنع في زرالدة، وكانت الشركة تستورد المواد الأولية من الهند.
وأمر قاضي التحقيق بالشراقة بوضع تسعة أشخاص متورطين في القضية رهن الحبس المؤقت.

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التعليقات (2)

  • جزائري حر

    من لم يفعل الخير في وطنه و بني جلدته لا يفعله في غيره

  • larbi

    إخواتهم في سوريا يموتون تحت القصف ويبحثون عن أماكن آمنة .وهؤلاء اللئام يسممون أبناء البلد الذي احتضنهم و أواهم ………
    لا مرحبا بهم ………………

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