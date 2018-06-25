أمن العاصمة يوقف 11 شخصا ويحجز 300 غرام “زطلة” و106 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف 11 شخصا وحجز 300 غرام من الكيف المعالج و106 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 103 مليون وآخر بالعملة الأجنبية قدره 350 أورو.

وحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، فإن مصالح الشرطة لحسين داي أوقفت شخصين خلال العملية التي تعود عندما لفت انتباه عناصر الشرطة سيارة على متنها مسبوق قضائيا رفقة صديقه، وبعد تفتيشها عثر على صفيحتين من الكيف المعالج.

وموصلة للتحريات وبعد استصدار إذن بتفتيش منزل المشتبه به الأول، عثر على صفيحة أخرى ليبلغ وزن الصفح الثلاث 290 غرام.

كما عثر في حقيبة زوجة المشتبه به الثاني على كمية من المخدرات ومبلغ مالي قدره 100 مليون ومبلغ آخر بالعملة الصعبة قدره 350 أورو.

وتمكنت مصالح أمن بئر مراد رايس، من توقيف 9 أشخاص وحجز 106 قرص مهلوس و10 غرام من الكيف المعالج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا.