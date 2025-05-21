أمن الوادي يُوجّه نداءً للجمهور حول مشعوذ

دعت مصالح الأمن الوطني المواطنين والمواطنات إلى تقييد شكوى. أو الإدلاء بشهادة ضد شخص تم توقيفه بتهمة النصب والاحتيال وممارسة الشعوذة.

وفي بيان لذات المصالح، وطبقا لأحكام المادة 17 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية و عملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي. تنهي مصالح أمن ولاية الوادي ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى علم المواطنين. أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة يتعلق الأمر بالمسمى (ع.ح). يستعمل الرقم : 0773748144 مشتبه فيه في قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال متبوع بالسحر والشعوذة.

ووجّه أمن ولاية الوادي نداءً لكل شخص قد يكون وقع ضحية للمشتبه فيه أو له أي معلومة بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة. التقرب إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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