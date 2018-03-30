أوقف عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية مشتبه فيه.

وحجز كمية من المخدّرات يقدر وزنها بـ 164.5 غرام على شكل قطع صغيرة مهيأة للبيع

عملية القاء القبض على المشتبه فيه جاء ورود معلومات إلى المصلحة مفادها قيام المدعو” ع .ر” 59 سنة.

بترويج المخدّرات من نوع الكيف المعالج بمدينة بجاية، على إثرها تم وضع خطة عملية محكمة سمحت بترصّد تحرّكات المعني بالأمر.

ليم إيقافه في حالة تلبس وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح أبيض ، وبعد عملية تفتيش مسكنه تم العثور على كمية أخرى من المخدرات.

على شكل قطع صغيرة مهيأة للبيع يقدّر وزنها بـ 161.2 غرام

ووجهت للموقوف بعد أستكمال اجراءت التحقيق تهم حيازة المخدرات شراء المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة.

وتمّ إيداعه الحبس المؤقت من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا الذي أحال ملف على جلسة المثول الفوري.