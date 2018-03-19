أمن بوحجار يوقف 8 أشخاص شاركوا في أعمال إجرامية 

أوقف أمن دائرة بوحجار ثمانية أشخاص، مبحوث عنهم من طرف المصالح الأمنية لتورطهم في قضايا متنوعة، تتعلق بالإجرام والسرقة بالإضافة إلى الترويج للمخدرات.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن 4 من المتهمين صدرت في حقهم أوامر بالحبس،

واثنان منهم محل صورة قرار نهائي للحبس و الإثنان الآخران مسبوقان قضائيا و محل بحث ،

وتتراوح أعمار المتهمين حسبما ذكرته مصادر “النهار” بين العقد الثاني والثالث من العمر، وينحدرون معظمهم من بوحجار.

وقائع القضية تعود إلى قيام عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحجار بعملية مداهمة محلية لإقليم الاختصاص.

شملت أغلب أحياء المدينة خاصة تلك الأحياء الشعبية والمشبوهة المعروفة بتجمع الشباب المشبوهين و المسبوقين ،

الأول تورط في قضية السياقة في حالة سكر مع رفض الامتثال عمدا لإنذار التوقف الصادر القوة العمومية.

أما الموقوف الثاني فقد تورط قضية حيازة ، بيع واستهلاك المؤثرات العقلية، والذي ضبط بحوزته مشط من المهلوسات به 10 أقراص. من جهتها قامت السلطات الأمنية بإعداد ملف قضائي في حق جميعهم واتخذت ضدهم كافة الإجراءات اللازمة .