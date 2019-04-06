أمن بومرداس يفكك شبكة تتاجر في الذخيرة 

تمكنت فرقة والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية بومرداس، من تفكيك شبكة تتاجر في الذخيرة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح بيان لذات السلك النظامي، اليوم السبت، أنه على إثر معلومات واردة إلى فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس.

مفادها حيازة شخص ثلاثيني على كمية معتبرة من الذخيرة، كان بصدد بيعها وعلى إثرها باشرت ذات الفرقة في تحرياتها المعمقة لتحديد هوية الشخص

والتي كللت بتوقيف المشتبه فيه على مستوى إقليم بلدية أولاد موسى على متن شاحنة، يضيف المصدر ذاته .

أين تم مراقبة المركبة والتي أسفرت عن حجز كمية تقدر بـ8325 خرطوشة كانت مخبأة بإحكام تحت قارورات المياه المعدنية

مباشرة تم تحويله إلى المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق،والتي أسفرت كذلك عن إكتشاف كمية من الذخيرة،كانت مخبأة داخل منزل المشتبه فيه.

مع توقيف خمسة أشخاص أخرين، متورطين مع المشتبه الرئيسي في نقل هذه الذخيرة،بعد إذن تمديد الإختصاص على مستوى كل من ولايتي المسيلة وتبسة.

ليتم تحويلهم إلى المصلحة و سماعهم على محاضر رسمية وبعدها تقديمهم أمام الجهات القضائية .

و التي أمرت بإيداع المشتبه فيهم الستة رهن الحبس، بتهمة الحيازة و الإستراد والمتاجرة في الذخيرة بدون رخصة قانونية.